Названо условие для примирения короля Карла III c принцем Гарри Daily Express: Маркл должна извиниться, чтобы Гарри помирился с Карлом III

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл должна принести публичные извинения, чтобы ее муж смог помириться с королем Великобритании Карлом III, пишет Daily Express со ссылкой на королевского эксперта Пи Дину. Принц Гарри и его семья не смогут воссоединиться, если Сассексы не признают собственные ошибки, говорится в сообщении. Издание отмечает, что Маркл могла бы поспособствовать возвращению Гарри в семью.

Если Меган не сможет сделать шаг навстречу, извиниться и признать свои ошибки, отношений, которых Карл хочет от своего сына, никогда не будет, и это очень печально. Принц Уильям и Кейт тоже вряд ли помирятся с Гарри без публичных извинений со стороны Меган. Карл был готов помириться с сыном, но в настоящее время нет возможности «двигаться вперед» с Сассексами, — приводит издание слова эксперта.

Раскол в отношениях Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей произошел в 2020 году, после чего в интервью Опре Уинфри в 2021 году Сассексы заявили, что не получали необходимой помощи во дворце, что негативно отразилось на психическом здоровье Меган. Затем в 2023 году принц Гарри опубликовал свои мемуары Spare, в которых раскритиковал некоторых членов королевской семьи, включая королеву Камиллу и своего брата принца Уильяма, что ухудшило отношения с родными.

Ранее сообщалось, что принц Гарри женился на Маркл, потому что никогда не ощущал себя значимой персоной в родной семье. Об этом сообщил автор книги «Золотая молодежь: интимная история взросления в королевской семье» Том Куинн. Гарри был «второй скрипкой» во дворце, а Меган помогла ему почувствовать себя более весомым.