Названо условие для нормализации отношений России и США

Постепенная нормализация отношений между Россией и США возможна только тогда, когда американская сторона будет стремиться уважать российские национальные интересы, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС. Однако он подчеркнул, что почва для поиска компромиссов с Вашингтоном сейчас невозможна, поскольку США де-факто ведет войну против России на Украине «до последнего украинца» и заявляет, что ее цель — нанести поражение Москве.

Если у американской стороны возобладает-таки здравый смысл и Вашингтон трезво оценит изменившийся геополитический ландшафт, обозначив не на словах, а на деле стремление уважать российские национальные интересы, тогда появится основа для постепенной нормализации двусторонних отношений, — отметил он.

Кроме того, нынешняя американская Администрация, по словам Дарчиева, сама загнала себя в изоляцию от России, вводя все новые санкции, которые по большому счету не работают. Провалились и попытки сколотить международную антироссийскую коалицию.

Отсюда, собственно, проистекают метания Вашингтона, который не может определиться, нужно ли разговаривать с Москвой или становиться в позу, отказываясь от прямого диалога, пока та «не изменит поведение», — объяснил Дарчиев.

Он отметил, что российская сторона реагирует спокойно, а «странное» поведение американских коллег скорее отражает неуверенность команды Байдена.

Ранее в интервью американской газете The Wall Street Journal президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установление перемирия между Украиной и Россией без возврата территорий приведет лишь к тому, что РФ получит передышку и конфликт продлится дольше. По его словам, Москва не откажется от своей геополитики и притязаний на бывшие советские республики. Украинский лидер добавил, что Россия просто воспользуется перемирием.