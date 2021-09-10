Стало известно содержимое чемоданчика Лукашенко

В чемоданчике президента Белоруссии Александра Лукашенко обычно находится стандартный набор документов. Там редко бывает что-то удивительное, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, президент России Владимир Путин и Лукашенко и без чемоданчика часто обмениваются документами с грифом «секретно» и «совершенно секретно».

Ранее Эйсмонт заявила, что встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным прошла результативно. По её словам, именно это и ожидалось.

Переговоры лидеров двух стран состоялись 9 сентября в Москве и продолжались около трёх часов. Лукашенко отметил, что они были предельно честными и носили конструктивный характер. По итогам встречи с Лукашенко были согласованы все 28 программ по Союзному государству.