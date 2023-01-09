Названо российское оружие, способное уничтожить американские БМП Bradley Эксперт Суконкин: американские БМП Bradley можно уничтожить крупнокалиберным оружием

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боевая машина пехоты Bradley

Военный эксперт, писатель Алексей Суконкин сообщил NEWS.ru, что поставляемые Киеву БМП Bradley можно уничтожить из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, а также из автоматических пушек и противотанковых комплексов. По его словам, этому будет способствовать легкая бронированность БМП.

Уничтожить Bradley можно из крупнокалиберных пулеметов, крупнокалиберных снайперских винтовок. <...> 30-мм автоматическая пушка будет их шить только так, не говоря уже про противотанковые комплексы типа «Корнета», «Фагота» и «Конкурса», — пояснил эксперт.

Ранее Суконкин заявил, что БМП Bradley могут использоваться как носители противотанкового ракетного комплекса TOW для проверки их способности поражать российские танки. По его словам, поставки колесных танков AMX и БМП Marder со стороны Франции и Германии не имеют особого смысла, так как были приняты на вооружение 50 лет назад и с тех пор практически не модернизировались. Эксперт подчеркнул, что сами по себе поставки 50 БМП не изменят ситуацию, однако США могут нарастить поставки по мере обучения ВСУ.