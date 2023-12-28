Назван перспективный российский БПЛА, которого боится НАТО NI: российский беспилотник-невидимка С-70 «Охотник-Б» считается угрозой для НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Макет беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник»

Перспективный российский беспилотник-невидимка С-70 «Охотник-Б» можно считать угрозой для НАТО, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest. В то же время он отметил, что на вооружение БПЛА может поступить «через годы».

Хотя до его официального поступления на вооружение могут пройти годы, есть масса причин, почему российский беспилотник-невидимка С-70 «Охотник-Б» считается угрозой для НАТО, — говорится в материале.

С-70 «Охотник» разработан в ОКБ Сухого и выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Длина беспилотника составляет 14 метров, взлетная масса — 20 тонн. Максимальная скорость российского БПЛА — до 1000 км/ч.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, С-70 «Охотник» с дальностью полета в 6000 км способен уничтожить цель в любой точке Украины. «Охотник» создавался с использованием технологий снижения заметности для радаров противника. Дандыкин подчеркнул, что основной задачей в зоне боевых действий для подобного аппарата станет нанесение ударов высокоточным оружием по складам, опорным пунктам и колоннам с бронетехникой противоположной стороны.