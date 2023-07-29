Стало известно, что мешает началу переговоров между Россией и Украиной Военный эксперт Матвийчук: Запад может потребовать от России заплатить Украине

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С Россией обсуждается возможность начала переговоров для разрешения украинского кризиса, однако от нее могут потребовать финансовые уступки, заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью URA.RU. При этом он подчеркнул, что РФ готова к переговорному процессу, но при условии сохранения ее интересов.

Думаю, переговоры уже идут кулуарно между Россией и Западом. Если мы договоримся, они прикажут Украине, и уже она будет с нами переговариваться. <...> Запад все-таки вынашивает идею остановить Россию и записать нам поражение с точки зрения предъявления к нам претензий и решения каких-то материальных благ для Украины. Стоит финансовый вопрос, — сказал Матвийчук.

Матвийчук отметил, что уже есть некоторые наработки для переговоров, однако Украина на законодательном уровне решила их не вести, Запад также не способствует урегулированию мирным путем.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством стран Африки заявил, что власти Украины весной 2022 года отказались от переговоров с Россией, несмотря на готовность Москвы обсуждать условия, и теперь миротворческий процесс полностью зависит от Киева. Он также отметил, что Москва внимательно изучила предложения по достижению мира, которые были предложены африканскими странами. Президент заявил, что РФ ценит такой сбалансированный подход к решению конфликта и отказ от «антироссийской кампании».