Названо оружие, которое сыграет ключевую роль в СВО на Украине WION: новая версия БПЛА «Джокер-10» сыграет ключевую роль в зоне СВО

Фото: МО РФ

Новая модифицированная версия российского беспилотника «Джокер-10» сыграет решающую роль в конфликте с Украиной, сообщает WION. По данным телеканала, дрон уже применяется Россией в зоне СВО.

БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте, — говорится в эфире международного телеканала.

Новая версия беспилотника может выполнять задачи противовоздушной обороны и сбивать украинские дроны в воздухе. При этом канал приводит ряд оценок, согласно которым использование «Джокера-10» обойдется «дешевле, чем цена велосипеда».

Ранее стало известно, что российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО. По словам гендиректора предприятия-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрия Кузякина, устройства смогут поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, а в будущем появится возможность заменить дорогостоящие противоракеты.

Также сообщалось, что российские военные в зоне спецоперации на Украине получат до конца года до двух тысяч FPV-дронов «Брус-1». Представитель компании-разработчика уточнил, что эта модель беспилотников применяется для поражения блиндажей и бронированной техники.