Названо новое число жертв в трагедии 2 мая в Одессе Экс-депутат Полищук: в Одессе в 2014 году погиб по меньшей мере 51 человек

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук заявил, что в трагедии 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, пишет РИА Новости. Он сообщил, что трое человек, умерших в больницах от полученных травм, не были включены в официальную статистику.

Полищук также отметил, что многие пострадавшие не обратились за медицинской помощью из-за опасений перед правоохранительными органами или сторонниками майдана. По словам Полищука, погибших могло быть еще больше, так как некоторые из них были сильно обожжены, что их до сих пор не удалось опознать. Он заявил, что по окончанию текущих расследований он сделает все возможное, чтобы установить точное количество погибших.

Ранее складские помещения «Новой почты» получили повреждения после взрывов в Одессе. На месте вспыхнул мощный пожар, возгорание уже ликвидировано. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По информации Telegram-канала Mash, склады «Новой почты» Вооруженные силы Украины использовали для военной логистики, а также хранения техники и боеприпасов. Со слов очевидцев, было минимум два прилета ракет.