Названо «неожиданное» направление, на котором ВСУ могут пойти в наступление Военэксперт Bild Репке: ВСУ могут пойти в наступление через высохшее Каховское водохранилище

Фото: МО Украины

Украинские военные могут пойти в наступление через пересохшее Каховское водохранилище, что будет неожиданностью для российских сил, заявил в статье для Bild немецкий военный обозреватель Юлиан Репке. Он отметил, что уже сейчас по дну высохшего водоема могут пройти солдаты и некоторая военная техника.

Пересыхание Каховского водохранилища привело к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины. <...> Теперь появилась возможность, что Украина будет наступать не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля в течение нескольких месяцев, но также и в совсем другом месте, — считает Репке.

Он подчеркнул, что после разлива Каховского водохранилища украинский фронт стал на 200 км длиннее. По словам обозревателя, у каждой из сторон появились как новые возможности, так и новые опасности. Репке допустил, что шансом пойти в атаку может воспользоваться и российская армия.

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Как считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, высокие потери ВСУ в ходе контрнаступления дают основания полагать, что оно может завершиться через три недели.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в свою очередь отметил, что ВСУ попытались повторить рецепт ноября прошлого года, но в этот раз у них ничего не вышло. По его словам, ВС России накопили достаточно сил, чтобы при нахождении в обороне удачно перемалывать силы противника, а украинцы несут тяжелейшие потери в живой силе и технике.

Ранее британский обозреватель Миша Гленни сообщил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Журналист полагает, что украинским военным не удастся вернуть утраченные территории.