Названо место проведения переговоров Эрдогана с Зеленским ТАСС: переговоры Эрдогана с Зеленским пройдут в Стамбуле

Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Местом проведения переговоров президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского станет Стамбул, встреча начнется в районе 19:00, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. После этого традиционно пройдет пресс-конференция, уточнил он. Последний раз лидеры двух стран встречались 7 июля 2023 года.

Встреча президентов Эрдогана и Зеленского, как ожидается, пройдет в рабочем офисе президента Долмабахче в Стамбуле, ориентировочно, в 19:00. На данный момент после встречи планируется проведение пресс-конференции, — говорится в сообщении.

Согласно сообщению канцелярии турецкого президента, стороны обсудят ход конфликта на Украине, а также «последнюю ситуацию, которая касается контактов по теме продолжения реализации соглашения о зерновом коридоре». Вместе с тем поднимутся вопросы по поиску решений урегулирования конфликта для установления прочного мира в регионе.

В начале марта Эрдоган на открытии Антальского дипломатического форума заявил, что инициативы Турции, направленные на поиск мирного решения конфликта между Россией и Украиной, пошли прахом. По его словам, никто не поддержал усилия Анкары, а историческая возможность спасти жизни была фактически саботирована.