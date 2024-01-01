Названо количество умерших в 2023 году миллиардеров из списка Forbes Forbes: в 2023 году скончался 21 миллиардер, половина из них были старше 90 лет

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Чарльз Мангер

За 2023 год умер 21 миллиардер из списка журнала Forbes, пишет издание. Девять из них имели паспорта США, трое миллиардеров скончались в Индии, двое — в Малайзии. Из 21 умершего только одна женщина — Чжао Нин, которая была соучредителем китайской фармацевтической компании WuXi AppTec. Она умерла на 57-м году жизни, последние 20 лет женщина боролась с онкологией.

Средний возраст умерших в 2023 году миллиардеров составил 85 лет. Старейшими из скончавшихся стали вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта Чарльз Мангер (99 лет) и Билли Джо Ред Маккомбс (95 лет). Самым богатым в этом списке был индийский лакокрасочный магнат Эшвин Дэни, который ушел из жизни в сентябре на 81-м году жизни. Его состояние оценивается в $8 млрд.

В октябре сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск обеднел на $16 млрд за сутки. Причиной потери части капитала стало падение акций компании Tesla. Спад составил 9,3% — до $220. Этому предшествовало обнародование информации о сокращении чистой прибыли корпорации в 1,8 раза по итогам третьего квартала. Тогда состояние Маска уменьшилось до $210 млрд, что не помешало ему по-прежнему занимать первую строчку в списке богатейших предпринимателей планеты.