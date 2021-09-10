Названо количество скопившихся в ЕСПЧ исков от жителей Крыма и Донбасса

Свыше 8 тысяч исков от жителей Крыма и Донбасса «скопилось» в Европейском суде по правам человека, который не спешит рассматривать ходатайства бывших жителей Украины. Об этом пишет Russia Today.

ЕСПЧ не спешит высказываться относительно исков России и Украины в связи с политической спецификой этого вопроса. Думаю, в этом проблема. А обычные люди сейчас заложники этой ситуации, — признался адвокат-международник Дмитрий Памфилов.

Он добавил, что в ЕСПЧ нет регламентированного срока по рассмотрению запросов от граждан. Памфилов считает, что работать над исками бывших украинцев суд начнёт не раньше прекращения территориальных притязаний Украины на Донбасс и Крым. а также после прекращения конфликтов и военных действий на территории ЛНР и ДНР. Более того, считает Памфилов, в приоритете ЕСПЧ перед исками гражданского населения стоит ряд судебных притязаний Москвы и Киева друг к другу.

Ранее стало известно, зачем Россия обратилась в ЕСПЧ с обвинениями Украины в нарушении Европейской конвенции о правах человека. По мнению эксперта, Москва «останется в выигрыше» при любом исходе спора.