Названо имя виновника самого загадочного преступления XX века People: преступником Ди Би Купером является инженер Винс Петерсон

Фото: Jim Thompson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исследователь-любитель из США Эрик Улис заявил, что вычислил имя человека, совершившего самый знаменитый угон самолета в истории, сообщает журнал People. Упомянутый инцидент произошел в 1971, ранее злоумышленник был известен миру под именем Ди Би Купера.

Мужчина угнал самолет Boeing 727, следовавший из Портленда, штат Орегон, в Сиэтл, штат Вашингтон. Он потребовал выкуп в размере $200 тысяч, а после того, как лайнер поднялся в воздух, выпрыгнул с парашютом и с тех пор его никто не видел.

Как полагает Эрик Улис, угонщиком являлся инженер компании Crucible Steel Винс Петерсон, умерший более 20 лет назад. Такие выводы мужчина сделал на основании анализа частиц титана на галстуке преступника, который тот оставил в самолете.

По словам Улиса, сплав произвели на заводе Crucible Steel в Пенсильвании, именно там работал Петерсон. При этом в 1960-х годах компания являлась одним из основных подрядчиков корпорации Boeing, а ее сотрудники регулярно летали в Сиэтл. Считается, что Купер хорошо знал устройство самолета, что позволило ему совершить побег. Улис отмечает, что этот факт также указывает на Петерсона.

Исследователь не раскрыл всех подробностей своего расследования. При этом он назвал Петерсона «интересной личностью» и заявил о намерении подробнее изучить его биографию.

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