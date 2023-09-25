Названо имя самого богатого ребенка в Великобритании Дочь принца Уильяма Шарлотта названа самым богатым ребенком Британии

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта Элизабет Диана Уэльская

8-летняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта Элизабет Диана Уэльская названа самым богатым ребенком Великобритании, пишет Daily Express со ссылкой на опрос компании OutdoorToys. Состояние девочки оценивается в 4,43 млрд фунтов (около 500 млрд рублей). На втором месте после Шарлотты — ее 10-летний брат Джордж с предполагаемым состоянием в 2,9 млрд фунтов (около 342 млрд рублей), говорится в сообщении.

Список британских детей с самыми большими состояниями возглавили члены королевской семьи: два первых места заняли дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Двое детей принца Гарри и Меган Маркл, принц Арчи и принцесса Лилибет, не попали в топ-10 списка, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что сын короля Карла III принц Уильям признан самым любимым членом королевской семьи в Великобритании. Популярность наследника британского престола составила 74%, тогда как его отцу доверяют всего 60% опрошенных. Карл III занял лишь четвертую строчку в рейтинге.

Самые низкие рейтинги доверия у принца Гарри и Меган Маркл (24%) и среднего брата Карла III принца Эндрю (6%), у всех троих отрицательный рейтинг выше положительного, говорится в опросе.

Ранее сообщалось, что принц Уильям возглавил рейтинг общественного доверия жителей США, опередив Байдена и Трампа согласно последнему опросу американского института общественного мнения Gallup. Наследник британского престола был назван наиболее вероятным кандидатом на роль лидера США, ему отдали голоса 59% опрошенных. Респонденты заявили, что хотели бы видеть Уильяма в качестве объединяющей силы демократов и республиканцев.