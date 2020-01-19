https://static.news.ru/photo/d7d70afa-3a7f-11ea-bfcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Назначение на пост главы МИДа озвучили дипломатические источники в КНДР. Им станет Ли Сон Гвон, ранее возглавлявший Комитет за мирное объединение Родины.

До него пост министра занимал Ли Ён Хо, который проработал в этой должности с 2016 года, а всего в дипломатии — 38 лет. О его отставке стало известно чуть больше недели назад, пишет ТАСС. О смене министра власти республики уведомили иностранные посольства 11 января.

Официального подтверждения назначенной кандидатуры пока нет. Новый руководитель МИДа будет представлен на традиционном мероприятии для дипломатов, приуроченное к Новому году по лунному календарю. Оно состоится 23 января в Пхеньяне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо отправлен в отставку в результате крупных политических перестановок. Имя его преемника пока неизвестно.