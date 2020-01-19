Назначение на пост главы МИДа озвучили дипломатические источники в КНДР. Им станет Ли Сон Гвон, ранее возглавлявший Комитет за мирное объединение Родины.
До него пост министра занимал Ли Ён Хо, который проработал в этой должности с 2016 года, а всего в дипломатии — 38 лет. О его отставке стало известно чуть больше недели назад,
Официального подтверждения назначенной кандидатуры пока нет. Новый руководитель МИДа будет представлен на традиционном мероприятии для дипломатов, приуроченное к Новому году по лунному календарю. Оно состоится 23 января в Пхеньяне.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо отправлен в отставку в результате крупных политических перестановок. Имя его преемника пока неизвестно.
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