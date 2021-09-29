На Украине назвали кандидата в премьер-министры страны

Состав правительства Украины может смениться до конца октября, а кресло премьера, которое сейчас занимает Денис Шмыгаль, может занять первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко. Об этом сообщил украинский «24 канал», связывая перестановки с выборами в Верховную раду, которые должны состояться в 2023 году.

Состав правительства может смениться до конца октября, а Любченко, возможно, возглавит кабмин в декабре. СМИ называли вероятными кандидатами на увольнение главу Минсoцполитики Марину Лазeбную, вице-премьера Олега Уруского и руководителя Министерства защиты окружающей среды Романа Абрaмовского. О возможной отставке премьера Шмыгaля говорили ещё в начале 2021 года, пишет издание.

Любченко долгое время работал в системе Гoсударственной налоговой службы Украины. В мае 2021 года он был назначен первым вице-премьером и министром экономики. Именно Любченко в отсутствии Шмыгaля должен исполнять его обязанности.

Ранее сообщалось, что Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы МВД Украины 13 июля. Через два дня его отставку приняла Верховная рада. За такое решение проголосовал 291 депутат при допустимом минимуме в 226 голосов.