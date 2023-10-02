Названо государство-рекордсмен по отказам России в правовой помощи Генпрокуратура: Швейцария чаще всех стран отказывала России в правовой помощи

Швейцария стала рекордсменом по числу отказов РФ в экстрадиции обвиняемых по уголовным делам в 2022 и начале 2023 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Генпрокуратуры. При этом ранее страна активно помогала российской стороне до начала военной операции на Украине.

Больше всего отказов — 22 — последовало из Швейцарии, до СВО активно сотрудничавшей с Россией, — говоритсяв материале.

Всего с начала года компетентные органы иностранных государств отказывали в исполнении 32 запросов о правовой помощи, из них в 28 случаях — по политическим мотивам. Помимо Швейцарии России четырежды не оказала помощь Латвия, а также США и княжество Лихтенштейн.

Кроме того, РФ отказали в экстрадиции 85 обвиняемых для уголовного преследования или исполнения приговоров. В 27 случаях, по данным Генпрокуратуры, это было сделано по политическим мотивам.