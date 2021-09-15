Названо главное препятствие для поставок «Железного купола» на Украину

США не смогут передать Украине систему «Железный купол», если Израиль не даст соответствующего разрешения, так как является разработчиком и производителем данной системы противоракетной обороны. Об этом телеканалу «360» рассказал военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Железный купол» — это высокотехнологичная система по перехвату ракет, которую Израиль использует против обстрела кустарными снарядами с палестинских территорий, — отметил эксперт.

По его мнению, подобного рода разработки Израиль может отправлять лишь своим стратегическим союзникам, а Украина в их число не входит. Если разрешения со стороны Израиля не последует, то и поставок может не быть, добавил Коротченко.

Если США всё же рискнут отправить «Железный купол» Украине, то это вызовет серьёзное недовольство Тель-Авива, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в палате представителей Конгресса США зарегистрирован законопроект, согласно которому Соединённые Штаты могут начать поставку Украине израильских систем противовоздушной обороны «Железный купол».