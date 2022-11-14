Названо главное изменение, которое ждёт мир после украинского конфликта Экономист Хазин: после украинского конфликта мир разделится на новые валютные зоны

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Главное изменение, которое ждет мир после украинского кризиса, — это формирование новых валютных зон, рассказал «Царьграду» экономист Михаил Хазин. По его словам, евро может исчезнуть из-за кризиса в Европе, а зона влияния доллара может сузиться до стран AUKUS — недавно созданного альянса США, Великобритании и Австралии. Евразийская валютная зона станет отдельной: в нее войдет Россия, а также Иран, Турция и арабские государства, считает эксперт.

Я бы сказал, что нам надо в этом направлении думать — как мы будем с ними работать и как мы будем там устраивать разделение труда, — отметил Хазин.

Экономист считает, что в будущем рецессия в американской экономике усилится. Ключевой проблемой России он назвал инвестирование. Хазин объяснил, что если в стране появится источник инвестиций, то экономика начнет активно развиваться.

Экономист исследовательского отдела Международного валютного фонда Трюггви Гудмундсон ранее заявил, что сейчас перспективы мировой экономики выглядят более мрачными, чем месяц назад, когда МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,7%. Эксперт указал на то, что в странах G20 в последние месяцы снизился индекс деловой активности. Показатель упал во всех развитых государствах, кроме США и Японии.