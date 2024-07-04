Названо единственное условие, при котором Зеленский даст интервью Карлсону Политолог Марков: интервью Зеленского Карлсону будет зависеть от позиции США

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону только в том случае, если бы ему разрешил Вашингтон, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с NEWS.ru эксперт напомнил, что интервьюер является одним из главных сторонников экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Интервью Зеленского Карлсону будет полностью зависеть от позиции Вашингтона. Дело в том, что Такер Карлсон является одним из главных сторонников Дональда Трампа, который может выиграть президентские выборы, — пояснил политолог.

Марков уточнил, что предстоящие выборы являются серьезной проблемой в США. Он предположил, что, если Трамп все же победит, интервью Зеленского и Карлсона может состояться.

Предстоящие выборы — сейчас серьезная проблема в США. Если Трамп все-таки выиграет выборы, тогда разговор Зеленского и Карлсона может состояться. Но пока из-за негативного отношения Вашингтона, Украина отказалась от интервью, — заключил Марков.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее сообщил, что Зеленский не будет давать интервью Карлсону. По его словам, у украинского лидера совершенно другой график, согласно которому беседа с экс-ведущим Fox News не запланирована.