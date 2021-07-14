Названо число жителей Донбасса, получивших российские паспорта

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Российские паспорта по упрощённой процедуре получили более 611 тысяч жителей самопровозглашённых республик Донбасса. Об этом журналистам «Интерфакса» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Володарский.

Каждый день эта цифра увеличивается, — заявил Володарский.

По его словам, к концу года число граждан России, проживающих на территории Донбасса, может увеличиться до 2 млн.

Володарский отметил, что россияне в Донбассе смогут участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в сентябре. Он подчеркнул, что 2021 год будет особым для народных республик Донбасса.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощённой выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Мера носит гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей, отметил главы государства.

Ранее уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова заявила, что российские паспорта, которые получают жители непризнанных республик Донбасса, являются «аусвайсами» — документом, удостоверяющим личность и выданным немецкими оккупационными властями в годы Великой Отечественной войны.

На высказывание Денисовой отреагировал замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. В беседе с NEWS.ru он объяснил, почему чиновница позволила себе такое кощунственное сравнение.