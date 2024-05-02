Названо число застрявших в Таиланде россиян TourDom: 415 россиян на сутки застряли в Таиланде из-за поломки самолета

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Сотни российских туристов оказались заблокированными на курорте Пхукет в Таиланде из-за неполадок с самолетом, сообщает издание TourDom. Один из путешественников рассказал, что из-за неисправности Boeing 777 авиакомпании Red Wings туристы из Санкт-Петербурга не могут вернуться домой. По его словам, пассажиров уже начали размещать по отелям.

Представитель авиакомпании подтвердил, что все 415 человек, которые должны были вернуться из Пхукета в северную столицу России, были размещены в гостиницах. Пассажирам принесли извинения за неудобства.

Ранее сообщалось, что граждане РФ оказались на третьем месте по числу прибывших в Турцию туристов в январе — марте 2024 года. В Минкультуры республики уточнили, что первую и вторую строчки заняли иранцы и немцы. С начала года в период с января по март Турцию посетили 737,5 тысячи граждан Ирана, 688 тысяч граждан ФРГ и 682 тысячи россиян.

Также стало известно, куда предпочитают путешествовать россияне в майские праздники. В АТОР уточнили, что граждане выбирают для поездок Краснодарский край, Ставрополье и курорты Минеральных Вод. Другими популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Дагестан, Татарстан и Калининград.