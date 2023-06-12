Названо число ядерных бомб, тайно размещенных США рядом с Россией ICAN: США тайно разместили в пяти странах Европы около 150 ядерных боеголовок

Фото: US Army

США без каких-либо официальных заявлений разместили на авиационных базах в пяти странах Европы порядка 150 ядерных снарядов. Об этом в ходе брифинга сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. По ее словам, которые приводит РИА Новости, боеприпасы находятся в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии.

По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок, — сказала Сандерс-Закре.

Она подчеркнула, что в ICAN обеспокоены данным фактом, напомнила о Карибском кризисе 1962 года и отметила, что такого рода действия могут стать пусковой точкой, увеличивающей риск начала ядерной войны. По словам Сандерс-Закре, призывающие мир к прозрачности в отношении ядерного оружия страны Европы в сложившейся ситуации откровенно лицемерят.

Международная общественная организация ICAN была создана в 2007 году с целью содействия утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. В 2017 году получила Нобелевскую премию мира за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия

Ранее новая работа Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) показала, что ядерные державы активно наращивают число развернутых ядерных боеголовок на фоне украинского конфликта. По данным на официальном сайте SIPRI, в январе 2023 года такие страны, как Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 были расположены на складах потенциального пользования. Это на 86 единиц больше по сравнению с годом ранее.

25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории государства началось перемещение ядерных боеприпасов. По его словам, операция осуществляется в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о перемещении нестратегического ядерного оружия на территорию соседней республики.