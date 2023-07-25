Названо число россиян, получивших ВНЖ в Турции Turkstat: 99 тысяч россиян получили вид на жительство в Турции в 2022 году

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В 2022 году вид на жительство (ВНЖ) в Турции получили 99 тысяч граждан РФ. Это четверть от общего числа мигрантов. Такие данные приводит газета «Ведомости» со ссылкой на Турецкий институт статистики (Turkstat).

По итогам 2022 г. турецкие виды на жительство (ВНЖ) получило более 408 000 человек. <...> 99 000 (25%) от общего числа мигрантов в 2022 г. — граждане России, — говорится в материале издания.

Таким образом, россияне являются лидерами по количеству полученных ВНЖ. На втором месте идут граждане Украины — 8,1% (более 32 000), далее следуют представители Ирана — 6,5% (26 000), Афганистана — 5,4% (24 000) и Ирака — 4,8% (22 000).

В 2021 году турецкий вид на жительство получили 22 тысячи граждан РФ. Отмечается, что в настоящее время наибольшее число выходцев из России проживают в Стамбуле, Анталье и Анкаре.

Ранее СМИ сообщали, что власти Турции приостановили выдачу видов на жительство иностранцам во всех районах Стамбула. Причиной этого назвали растущую миграцию в городе. Отмечалось, что, по официальным данным, в Стамбуле проживают более 500 тысяч сирийцев, а по неофициальным — речь идет о более чем 7 млн иностранцев.

В дальнейшем Департамент миграции Турции опроверг информацию о том, что власти страны запретили выдачу видов на жительство всем иностранцам во всех 39 районах Стамбула. В ведомстве уточнили, что на 1 июля были закрыты лишь десять районов города.