Названо число россиян, находящихся в Йемене Посольство РФ заявило, что в Йемене могут находиться сотни россиян

Фото: Abdulnasser Alseddik/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Йемена в настоящий момент могут находиться сотни россиян, сообщили ТАСС в посольстве РФ. Соотечественникам рекомендовано воздержаться от поездок в эту страну.

По состоянию на утро 12 января информации о российских гражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало, — заявили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что продолжают внимательно следить за ситуацией. Дипломаты отметили, что удары США и Великобритании по объектам в Йемене грозят дальнейшим ухудшением положения жителей этой страны.

В Кремле ранее осудили массированный удар США и Великобритании по объектам в Йемене. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти действия западных стран нелегитимны с точки зрения международного права.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя удары по Йемену, заявил, что ВВС США и Британии применили непропорциональную силу. Турецкий лидер считает, что удары, нанесенные по объектам хуситов в ночь на 12 января, сопоставимы с израильскими бомбардировками в секторе Газа. По словам Эрдогана, Вашингтон и Лондон хотят превратить Красное море в «кровавое озеро».