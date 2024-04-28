Названо число пострадавших при стрельбе в торговом центре в Турции Один человек пострадал при стрельбе в ТЦ в турецком городе Бурса

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт со стрельбой произошел в торговом центре в турецком городе Бурса на северо-западе страны, сообщает новостной портал artigercek. Известно об одном пострадавшем, его госпитализировали.

Ссора между Энесом А. и группой людей произошла в развлекательном заведении в торговом центре на улице Нилюфер Хатун. В ходе драки <...> Энес А. был ранен в ногу из пистолета, — сообщает издание.

После сообщений об инциденте на место происшествия прибыли полицейские и бригады скорой помощи. Другие подробности не сообщаются, проводится расследование.

Ранее два человека погибли при стрельбе на вечеринке в американском Мемфисе, штат Теннесси. По данным местной полиции, еще 14 человек пострадали. Правоохранители уточнили, что инцидент произошел на уличной вечеринке. У организаторов не было разрешения на ее проведение. В общем на мероприятии было около 200–300 человек. Впоследствии число погибших возросло до четырех. Также сообщалось, что на месте стрельбы проводились нелегальные уличные гонки.

До этого в Чикаго семь человек, включая трех несовершеннолетних, получили ранения в результате стрельбы. Инцидент произошел в районе Бэк-оф-Ярдс. Кроме того, погибла семилетняя девочка. Она получила огнестрельное ранение в голову.