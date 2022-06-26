Названо число объектов ЮНЕСКО, которые были уничтожены на Украине Washington Post: названо число объектов ЮНЕСКО, которые были уничтожены на Украине

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

За весь период действия специальной военной операции на Украине были повреждены или уничтожены 152 всемирно признанных культурных объекта, пишет газета The Washington Post со ссылкой на данные ЮНЕСКО. Отмечается, что большинство объектов являлись религиозными сооружениями. Генеральный директор организации Одрэ Азуле заявила, что культурное наследие не должно подвергаться нападкам.

Культурное наследие во всех его формах ни при каких обстоятельствах не должно подвергаться нападкам. Культурные ценности должны быть защищены в соответствии с международным договором, — подчеркнула Азуле.

В публикации сказано, что основная масса этих объектов находились в Киеве, Харькове и Донецке.

В начале июня местные жители рассказали российским военным об умышленном поджоге в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими военными. Согласно информации, в деревянные стены сооружения была произведена очередь зажигательными патронами из крупнокалиберного пулемёта, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак». Храм был выполнен в традициях XVI–XVII веков: обнесён деревянным частоколом с тесовыми воротами и угловыми башнями.