Названо число госпитализированных россиян после аварии в Турции РЕН ТВ: шесть россиян попали в больницу Антальи с травмами после ДТП

В одну из больниц Антальи госпитализированы шесть россиян после серьезной аварии с туристическим автобусом, сообщает РЕН ТВ. Как рассказал источник издания, у некоторых из них диагностированы переломы.

При этом отмечается, что часть туристов отказалась от госпитализации, несмотря на полученные травмы. Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что среди пострадавших при аварии в Турции российских и белорусских туристов есть дети. Их состояние уточняется. Также появилась информация о гибели водителя. На опубликованных кадрах видно, как медики осматривают маленького мальчика. Всего, по данным канала, пострадало 20 человек, из них 16 граждан России и четверо белорусов.

О том, что туристический автобус с россиянами и белорусами попал в ДТП, стало известно утром 3 июля. Известно, что транспортное средство попало в аварию в турецкой провинции Анталья. Предварительно, автобус вез туристов из отелей в аэропорт. По пути машина врезалась в бетонный столб по непонятной причине. В результате у автомобиля полностью уничтожена половина кузова. На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что на месте аварии работают несколько машин скорой помощи и полиция.