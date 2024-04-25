Названо число французских наемников в рядах ВСУ Разведчик Чинкуини заявил о 75 французских наемниках в рядах ВСУ

Минимум 75 французских наемников погибли на Украине, были ранены или вернулись на родину с момента начала специальной военной операции ВС РФ, сообщил РИА Новости экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. По его словам, в этот список также входят двое «волонтеров».

Бывший разведчик подчеркнул, что список включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами.

Правительство представило их как «гуманитарных работников», сотрудников некой швейцарской НПО, но я убежден, что они были государственными агентами. Их существование открылось нам с их смертью 1 февраля, — пояснил Чинкуини.

Разведчик добавил, что обладает сведениями и о других наемниках, которые участвовали в боевых действиях на стороне Киева. Остальные, уточнил Чинкуини, только что были обнаружены и сведений для публикации пока недостаточно.

МИД Франции, в свою очередь, несмотря на публикации в местных СМИ, отрицает наличие французских наемников в рядах ВСУ. Ведомство обвиняет Россию в «дезинформации».

МИД Бразилии ранее заявил о погибших или пропавших без вести четырех гражданах страны, воевавших на Украине. Представитель ведомства отметил, что с их родственниками уже связались для оказания консульской помощи.