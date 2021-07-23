Названо число погибших за время перемирия в Донбассе украинских военных

На протяжении перемирия на Донбассе, которое начало действовать с 27 июля 2020 года, в результате обстрелов и в ходе боевых действий погибли 45 украинских военных. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на Минобороны страны.

Вследствие обстрелов погибли 45 украинских военнослужащих, ещё 150 получили ранения, — говорится в сообщении издания.

Всего за время боевых действия на юго-востоке Украины погибли 2705 военных, ещё 10 280 получили ранения. Примечательно, что в эту статистику не вошли случаи подрыва солдат на взрывных устройствах.

В ООН заявляли, что общее количество потерь в ходе конфликта в Донбассе составило от 42,5 тысячи до 44,5 тысячи человек.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вооружённые силы страны являются одними из сильнейших и профессиональных в Европе. Он пояснил, что ужесточение боеспособности армии является не только заслугой Киева, но и союзников по Североатлантическому Альянсу.

Внештатный советник Минобороны Украины Юрий Бутусов считает, что пехотинцы не обеспечены беспилотниками. Также в армии не хватает тепловизоров, приборов ночного видения и внедорожников. Военные также испытывают нехватку боеприпасов.