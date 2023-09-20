Названо блюдо, с помощью которого Кейт Миддлтон остается худой Кейт Миддлтон любит есть салат из свежего арбуза, авокадо и сыра

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Кейт Миддлтон

Одним из самых любимых блюд супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон считается летний салат с арбузом, авокадо и сыром фета, пишет Daily Express. С его помощью, как утверждает издание, принцессе Уэльской удается оставаться стройной. Помимо него Миддлтон любит есть индийские блюда, а также домашнюю пиццу и пасту с сыром, говорится в сообщении.

Принцесса Кейт любит есть «полезный» салат, чтобы оставаться стройной. Он состоит из лучших ингредиентов для похудения. И хотя за потрясающую фигуру Кейт отчасти может отвечать генетика, она любит здоровое питание. Для приготовления салата смешайте в миске мелко нарезанные арбуз, огурец, авокадо, мяту и сыр фета, заправьте все оливковым маслом и соком лайма, добавьте немного яблочного уксуса, — пишет издание.

По данным издания, в 2019 году Кейт рассказала в интервью, что королевская семья выращивает на огороде морковь, фасоль и свеклу, которые повара используют для приготовления блюд. Принцесса Уэльская также отметила, что часто заказывает в ресторанах индийскую еду «на вынос».

Ранее личный повар Елизаветы II Даррен Макгрейди, проработавший в королевском дворце 15 лет, опубликовал рецепт ее любимых шотландских блинов. По словам шефа, при жизни королева Великобритании любила есть их на завтрак с фруктовым джемом. Уникальность блинов в том, что в тесте используются три вида разрыхлителей. В 1960 году Елизавета II подарила этот рецепт американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру.

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