Названа ядерная держава, готовая дружить с Россией вопреки угрозам США

Обладающая ядерным оружием Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией, несмотря на давление США, сообщает обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби. По её словам, происходящий сейчас украинский кризис ставит Нью-Дели в затруднительное положение, однако индийские власти к таким ситуациям уже привыкли.

В годы холодной войны она придерживалась тактики неприсоединения, старалась не быть вовлечённой в конфликты великих держав и сохранить суверенитет. Хотя внешнеполитическая линия страны претерпела изменения за эти годы, идея автономности всё ещё заложена в её фундамент, — пишет издание.

По словам Кирби, давление западных стран не мешает Индии осуществлять торговлю с Россией и вести переговоры о покупке нефти со скидкой. Индия также получает от Москвы большое количество военной техники, которое нуждается в обслуживании, и предоставить его может только Россия.

15 марта министр нефти и природного газа Индии Хардип Сигх Пури сообщил, что страна готова рассмотреть предложение России о продаже сырой нефти по сниженным ценам через взаиморасчёты в рублях и рупиях.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что целый ряд стран, в том числе Китай, Индия, Мексика и Бразилия, являются самостоятельными государствами и не зависят от указаний США. Он считает, что это такие страны, которые «не возьмут под козырёк». Министр также добавил, что РФ по-прежнему готова сотрудничать с теми, кто готов действовать на основе взаимоуважения, это относится к странам на Востоке.