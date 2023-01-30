Названа выгода, которую может получить промышленность США на Украине Newsweek: США надеется получить от Украины титан для своей военной промышленности

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США рассчитывают получить от Украины титан, необходимый в военной промышленности. Об этом сообщил журнал Newsweek. По данным издания, Вашингтон и его союзники в настоящее время предпринимают усилия по выявлению, разработке и использованию «огромных запасов» титана в этой стране.

По информации Newsweek, в случае военного успеха Украины США рассчитывают создать новый канал добычи титана. Один из анонимных источников издания рассказал, что титан представляет собой «ключевую уязвимость» для оборонной промышленности Штатов.

Мы говорим о нашей возможности производить большее количество самолетов, говорим о нашей возможности производить боеприпасы. Все это зависит от титана, и мы позволили себе стать зависимыми в этих вопросах от иностранных поставщиков. Одним из основных поставщиков ранее была Россия, — сказал собеседник издания.

Журнал напомнил, что прошлогодний законопроект о расходах на оборону предписывал Госдепартаменту США изучить возможность использования источников титана на Украине. Кроме того, отмечается, что титан необходим Вашингтону для создания оружия, которое поможет сдерживать Пекин.

В настоящее время крупнейшим производителем титана в мире является российская компания «ВСМПО-Ависма». В числе ее партнеров значатся мировые гиганты Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines. По оценкам финансовой группы «Финам», компания обеспечивает до 30% поставок титана мировой аэрокосмической промышленности.

Ранее издание The Hill со ссылкой на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщило, что оборонная промышленность США недостаточно подготовлена к затяжной войне с использованием «обычных вооружений» с таким противником, как Китай. По данным аналитиков, США исчерпают ряд боеприпасов, в том числе дальнобойные и высокоточные, менее чем за неделю войны с Китаем в Тайваньском проливе.