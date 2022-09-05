Названа выгода для ВС РФ от сокращения протяженности линии фронта Военный эксперт Онуфриенко: сокращение линии фронта позволит увеличить огневую мощь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танки Т-90А ВС РФ

Сокращение линии фронта на Украине представляет интерес для российской армии, так как это позволяет увеличивать количество вооруженных сил, пояснил военный эксперт, блогер Михаил Онуфриенко. Он отметил, что России необходимо наращивать численность ВС, чтобы освобождать крупные города, пишет ИА SM-News.

Сокращение линии фронта позволяет не только противнику донаращивать количество вооруженных сил на линии фронта, но и нам. Учитывая наше кратное превосходство в ракетно-артиллерийском вооружении на километр фронта, для нас это выгодно. Мы можем кратно увеличить свою огневую мощь, — подчеркнул эксперт.

Онуфриенко также добавил, что стратегически выигрышным местом является Николаев. По его словам, противник был лишен существенной части экономики и большей части газовых месторождений, когда территория была взята под контроль ВС РФ.

Полковник запаса Геннадий Алехин ранее заявил, что российские силы в скором времени могут сменить тактику специальной военной операции на Украине и начать контрнаступление. Военный отметил, что боевые действия будут продолжаться по всем направлениям. ВС РФ будут использовать «тактику обхватов и прорывов», считает эксперт.