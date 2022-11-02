Названа возможная стоимость турецкого газового хаба Аналитик Юшков: турецкий газовый хаб будет стоить примерно $10 млрд

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Создание турецкого газового хаба обойдется примерно в $10 млрд и будет продолжаться три-четыре года, заявил в беседе с Lenta.ru аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, стоимость и скорость реализации проекта будут зависеть от уже имеющейся инфраструктуры и других факторов. Эксперт рассказал, что для создания газового хаба России придется частично вернуться к реализации планов по строительству «Южного потока».

Можно предположить, что на создание турецкого газового хаба в итоге уйдет три-четыре года в зависимости от того, сколько имеется готовой инфраструктуры. Потратить на это придется миллиарды долларов, может, около 10. Но, главное, не придется ничего придумывать и проектировать — все было сделано на стадии подготовки к «Южному потоку», — рассказал аналитик.

Юшков напомнил, что Болгария отказалась от проекта «Южного потока», однако часть газотранспортной системы уже была построена — существовала одна ветка от Ямала до Анапы. На основе нее и решили создать «Турецкий поток».

Теперь, видимо, решили завершить то, что планировалось реализовать в рамках «Южного потока». Возможно, какие-то трубы уже даже успели уложить, — заключил Юшков.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что турецкий газовый хаб является реалистичным проектом. Его получится реализовать достаточно быстро, отметил глава государства после трехсторонних переговоров в Сочи с участием лидеров Армении и Азербайджана. Также российский лидер указал на отсутствие всяких сомнений в том, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены. По его мнению, желающих даже в Европе найдется немало.