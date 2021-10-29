Названа возможная причина отравления туристов в Хургаде

Причиной массового отравления российских туристов в Хургаде (Египет) могла стать водопроводная вода. Местная больница переполнена постояльцами только гостиницы, где проживали россияне. Об этом изданию «Бизнес Online» сообщила одна из пострадавших Елена Сергеева.

По словам женщины, незадолго до отравления она умывалась и полоскала рот водопроводной водой. Среди заболевших, по её словам, дети от двух лет и старше, всем делают уколы, ставят капельницы. Температура у многих под 40, привозят большими партиями. Все люди нервничают, отметила потерпевшая.

У всех температура высокая, тошнота, рвота, диарея. Сказали, что будут возбуждать уголовное дело против отеля из-за антисанитарных условий, — рассказала туристка.

Ранее сообщалось, что число россиян, получивших отравление в одном из отелей Хургады увеличилось до 40 человек. По имеющимся данным, четыре человека уже выписались из больницы, остальные ещё проходят лечение. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Предполагается, что врачи отпустят их уже 1 ноября.

Сам отель закрыт на неопределённый срок. Оставшихся в нём туристов расселили в другие гостиницы. Прокуратура начала расследование. За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания и напитков, а также оказываемых услуг отелю грозят крупные штрафы, а также полное закрытие с отзывом лицензии.