Названа возможная дата визита Путина в Турцию

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Страны-партнёры оказали Украине военную помощь общей стоимостью $1,5 млрд, она будет продолжена. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось на YouTube-канале.

Наши партнёры уже направили на Украину военную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долларов США, ещё целый ряд стран рассматривает возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине, — сказал он. Сообщалось,...