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Названа возможная дата визита Путина в Турцию

Источник: визит Путина в Турцию может состояться 14 февраля
15:48, 09 февраля 2022
Названа возможная дата визита Путина в Турцию Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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В Турции рассчитывают, что визит президент России Владимира Путина состоится в феврале, сообщил РИА Новости дипломатический источник. По его данным, встреча может состояться 14 числа. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии точных дат визита Путина, но подчеркнул, что в перспективе данные переговоры запланированы.

Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно это будет 14 февраля,сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил о готовящемся визите российского президента Владимира Путина в Турцию. По его словам, дата станет известна в ближайшие дни. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Путин прибудет с визитом в республику после поездки в Китай по случаю открытия зимних Олимпийских игр и переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Он рассчитывает, что неспокойный период в отношениях между РФ и Украиной закончится, и подчеркнул, что готов содействовать этому.

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