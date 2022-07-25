Названа вероятность нового локдауна Иммунолог Шарковская рассказала про вероятность нового локдауна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-иммунолог Татьяна Шарковская заявила, что вероятность появления нового локдауна из-за COVID-19 является маловероятной при профилактике повторного заражения. Эксперт пояснила, что коронавирус в настоящее время практически ничем не отличается от любого другого вируса. Она добавила, что ситуация сейчас спокойной, пишет «Мослента».

Прогноз на ближайшее время — коронавирус мало отличается от любого другого вируса, передаваемого воздушно-капельным путем, поэтому здесь важна профилактика, — рассказала Шарковская.

Она при этом уточнила, что если уровень заражаемости достигнет уровня предыдущих лет, то в этом случае появление новых мер не исключается.

Врач-пульмонолог Светлана Божко ранее заявила, что инфицированный новым вариантом коронавируса «кентавр» способен заразить до 16 человек. Эксперт добавила, что этот показатель приведёт к чрезвычайно быстрому распространению инфекции. По её словам, новый штамм может занять одну из лидирующих позиций среди других вариантов COVID-19. Специалист добавила, что ситуацию может осложнить частота повторных заражений, которая характерна для всех подтипов штамма «омикрон».