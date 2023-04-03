Названа точная дата, когда Финляндия вступит в НАТО Столтенберг: Финляндия вступит в НАТО 4 апреля

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Финляндия будет официально принята в состав НАТО 4 апреля, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, это исторический момент, и он очень рад приветствовать нового члена блока

Это историческая неделя. Завтра мы поприветствуем Финляндию среди членов Североатлантического альянса, — сказал Столтенберг.

Информацию о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс сообщили и в канцелярии президента страны. Там подчеркнули, что президент республики Саули Ниинисте отправится в Брюссель и примет участие в официальной церемонии вступления, организованной в штаб-квартире НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны, который абсолютным большинством голосом поддержал ратификацию протокола о присоединении Финляндии к НАТО. Турция стала последней страной военной блока, которая ратифицировала заявку Хельсинки.

Швеция и Финляндия в мае 2022 года одновременно подали заявки на вступление в НАТО. Турция, выступившая против, после этого подписала с обеими странами меморандумы с указанием конкретных шагов, при выполнении которых Анкара одобрила бы их кандидатуры. Турецкие власти пока не удовлетворены тем, насколько в этом продвинулась Швеция.