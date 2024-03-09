Названа страна, выдавшая рекордное количество ВНЖ россиянам РБК: Аргентина в 2023 году выдала россиянам рекордное количество ВНЖ

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Россияне поставили рекорд по числу резидентских разрешений в Аргентине, сообщает РБК со ссылкой на данные МВД республики. Отмечается, что с начала 2022 года более пяти тысяч россиян стали резидентами этой страны, причем 2023-й стал рекордным по этому показателю.

Так, к 2024-му в Аргентине вид на жительство получили 5,1 тысяча въехавших россиян, при этом только в прошлом году ВНЖ получили 3,7 тысячи граждан РФ, сказано в публикации. В январе 2024-го резидентом стал 501 въезжающий с российским паспортом.

Кроме того, согласно последним данным Национального управления миграции (DNM), всего с 1 января 2022-го по июнь 2023 года в Аргентину въехало 34,7 тыс. граждан России. Из них почти 74% (25,7 тысяч) вскоре покинули страну.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что получение россиянами вида на жительство в США влечет за собой определенные юридические последствия при возвращении в Россию. По его словам, несоблюдение требований чревато административными или уголовными санкциями.

Юрист отметил, что если в течение 60 дней после получения американского ВНЖ россиянин не возвращался на родину, то обязан уведомить МВД в течение 30 дней после пересечения границы РФ. Уведомление можно подать лично, через законного или уполномоченного представителя, а также по почте, будучи в России, пояснил он.