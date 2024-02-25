Названа страна, в которой тысячи россиян попросили убежища CNN: в 2023 году рекордное число россиян попросили убежища в Южной Корее

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По итогам 2023 года к властям Южной Кореи с просьбой о политическом убежище обратилось рекордное количество граждан России — 5750 человек, передает CNN со ссылкой на данные корейской иммиграционной службы. По данным телеканала, в 2022 году с этой просьбой обратилось в пять раз меньше россиян — 1038 человек.

Как уточняет канал, в течение прошлого года с заявлением об убежище обратилось больше россиян, чем за период с 1994 по 2019 год. Граждане РФ стали лидерами по количеству таких запросов, на втором месте идут жители Казахстана (2094 обращения), а на третьем — жители Китая (1282 заявки). В общей сложности в течение минувшего года об убежище попросили 18 838 человек — это рекордный показатель за последние восемь лет.

Следует также отметить, что в Южной Корее действует строгий отбор кандидатов на получение статуса беженца. Согласно данным Минюста страны, с 1994 по 2023 год поступило 103 760 запросов на его оформление, но получить статус беженца в итоге смогли только 4052 человека.

Ранее правительство Норвегии отказало гражданину России и бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву в предоставлении убежища. Однако при этом страна не собирается его депортировать, так как эта процедура может быть для него «слишком опасной».