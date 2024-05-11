Названа страна, ставшая для Китая образцовым партнером в Евросоюзе FT: Венгрия стала для Китая образцовым стратегическим партнером в Евросоюзе

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин и Виктор Орбан

Венгрия стала для Китая образцовым стратегическим партнером в Евросоюзе, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц КНР. Британские журналисты пришли к такому выводу после визита председателя республики Си Цзиньпина в Будапешт.

В Евросоюзе сейчас затаили дыхание по поводу возможности проведения Венгрией собственной линии в ЕС в отношении ключевых вопросов или решений, связанных с Китаем, — приводит FT слова эксперта берлинского аналитического центра MERICS Абигайль Васселье.

Авторы публикации отмечают, Си Цзиньпин надеется, что за этой страной последуют другие государства в Европе и за ее пределами. Речь идет о странах, которые больше всего делают для поддержки усилий КНР по противодействию мощи США. Готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана критиковать Вашингтон, поддерживать тесные отношения с Москвой и занимать независимую позицию по политике ЕС «высоко оценены в Пекине», отмечают журналисты.

Си Цзиньпин посетил Венгрию 9 мая, где встретился с премьер-министром страны. Виктор Орбан оценил китайский мирный план по урегулированию украинского конфликта, который Пекин представил в феврале 2023 года. Венгерский премьер отметил, что Будапешт поддерживает любые усилия по прекращению огня.