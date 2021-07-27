Названа страна, с территории которой выявлено больше всего кибератак на США
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
18:20, 27 июля 2021
Фото: unsplash.com
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Россия находится во главе списка стран, с территории которых совершаются кибератаки на США, но российские власти не стоят за этим, сообщил заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг. Его слова приводит РИА Новости.
Я не стал бы утверждать, что правительство России стоит за этими атаками, — подчеркнул Даунинг.
Он полагает, что российские власти не прилагают усилий для прекращения кибератак на США со своей территории.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс в интервью радио NPR выразил сомнения в том, что власти России имеют влияние на хакеров, которые постоянно атакуют объекты в США. По словам Бёрнса, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили об этом на встрече в Женеве. Байден просил российского коллегу пресечь деятельность хакеров, пусть даже «не связанных с государством».
Напомним, после беседы лидеров двух стран американская компания Kaseya подверглась атаке хакерской группировки REvil, которой приписывают связи с РФ.