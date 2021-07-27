Названа страна, с территории которой выявлено больше всего кибератак на США

Россия находится во главе списка стран, с территории которых совершаются кибератаки на США, но российские власти не стоят за этим, сообщил заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг. Его слова приводит РИА Новости.

Я не стал бы утверждать, что правительство России стоит за этими атаками, — подчеркнул Даунинг.

Он полагает, что российские власти не прилагают усилий для прекращения кибератак на США со своей территории.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс в интервью радио NPR выразил сомнения в том, что власти России имеют влияние на хакеров, которые постоянно атакуют объекты в США. По словам Бёрнса, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили об этом на встрече в Женеве. Байден просил российского коллегу пресечь деятельность хакеров, пусть даже «не связанных с государством».

Напомним, после беседы лидеров двух стран американская компания Kaseya подверглась атаке хакерской группировки REvil, которой приписывают связи с РФ.