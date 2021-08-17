Названа страна с самым разочарованным населением

Самое несчастное и разочарованное население проживает на Украине. Об этом заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

По индексу счастья Украина занимает 110-е место, тогда как Чехия — 18-е, Польша — 44-е, Латвия — 51-е, — сообщил эксперт.

Он считает, что у населения крайне низкий уровень дохода, а продолжительность жизни составляет всего 71 год. Амелин добавил, что по этому показателю Украина отстаёт от других стран бывшего СССР. Кроме того, в стране плохое качество образования, добавил эксперт.

Ранее Амелин рассказал, что экономика страны за 30 лет независимости деградировала до кризисного уровня. Она отстаёт от большинства стран мира. На момент распада СССР она занимала промежуточное 52-е место по размеру ВВП на душу населения, опережая страны Центральной Европы, а к настоящему времени страна опустилась на 40 строчек вниз, оказавшись на 91-м месте. При этом показатель ВВП Украины на душу населения уступил даже Белоруссии. Эксперт отметил, что республика на момент распада СССР имела худшие предпосылки для развития экономики среди республик СНГ.