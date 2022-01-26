Названа страна с самым крупным долгом в бюджеты ООН

Постоянное представительство РФ при ООН заявило, что США остаются самым крупным должником в бюджеты Организации Объединённых Наций. Это создаёт трудности для работы секретариата ООН, сообщается на сайте постпредства.

В бюджетной сфере — на фоне заявленных успехов делегации США — хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остаётся самым крупным должником в бюджеты ООН, — подчёркивается в сообщении.

Так российские дипломаты отреагировали на релиз постпредства США, в котором рассказывается об «американском лидерстве в ООН в первый год президентства Джо Байдена».

Кроме того, в дипмиссии напомнили о «нелегитимных односторонних санкциях» в отношении ряда развивающихся стран. Из-за этого у них возникают препятствия для оплаты взносов в ООН, что, соответственно, лишает их права голоса в Генассамблее.

Ранее стало известно, что США и Североатлантический альянс «наводнили» Украину вооружениями и «бесчисленными» советниками, заявили в постпредстве России при ООН. Дипломаты также посоветовали перепроверять любые «факты», если они представлены в первую очередь США, поскольку проверка, как правило, их не подтверждает.