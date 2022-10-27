Названа страна, подрывающая единство Запада против России NI: Австралия подорвала единство Запада против России из-за позиции по Западному Иерусалиму

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Нежелание Австралии признавать Западный Иерусалим столицей Израиля подрывает единство Запада против России, таким мнением поделился обозреватель National Interest Майкл Рубин. В статье говорится, что премьер Энтони Альбанезе и глава МИД Австралии Пенни Вонг сыграли на руку лидеру Палестины Махмуду Аббасу, который в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане заявил, что США не способны быть посредником в переговорах Израиля и Палестины.

Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина. Альбанезе и Вонг слишком искушены, чтобы не осознавать значение выбора времени, — пишет Рубин.

Автор статьи убежден, что так Канберра намекает о готовности продолжить пересмотр политики в этом вопросе и может даже признать палестинскую государственность. По мнению обозревателя, это могло бы подтвердить логику признания Москвой Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим работает над защитой своих граждан и будет действовать до достижения своих целей. В ходе разговора с министром обороны США Ллойдом Остином израильский военный министр отметил, что военные будут действовать с максимальной точностью против террористов и инфраструктуры.