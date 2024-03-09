Названа страна, которая выдала рекордное число ВНЖ россиянам Аргентина выдала более трех тысяч ВНЖ россиянам в 2023 году

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Россияне поставили рекорд в Аргентине по числу выданных ВНЖ в 2023 году, сообщает РБК со ссылкой на данные МВД страны. В 2023 году власти страны выдали гражданам России 3,7 тысячи документов.

Уточняется, что в последние два года резидентами страны стали 5,1 тысячи российских граждан. При этом только в январе 2024 года вид на жительство был предоставлен 501 россиянину. Это число превысило результаты за весь 2021 год — тогда ВНЖ получили 320 граждан РФ. В период с 1 января 2022 года по июнь 2023 года в страну въехали 34,7 тысячи россиян, пик пришелся на конец 2022 года. Вместе с тем 74% въехавших за указанный период уже покинули государство.

Представитель пресс-службы МВД Аргентины Виктория Бруса отметила, что в статистику попадают различные категории, в том числе туристы. Кроме того, в страну можно въехать в одном миграционном статусе, а затем оформить его смену. При этом основным способом получения ВНЖ в Аргентине остается «беременный туризм». Также резидентами становятся иностранные пенсионеры, беженцы и студенты. В общей сложности предусмотрены 13 категорий претендентов на получение вида на жительство.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines отказалась перевозить в Аргентину туристов из России. Согласно имеющимся данным, перевозчик требует от путешественников наличие обратного билета. Кроме того, он должен находиться в одном бронировании.