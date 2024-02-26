Названа страна, которая ввела безвизовый режим для Грузии Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии

Фото: Pan Yulong/XinHua/Global look Press

Власти Китая приняли решение ввести безвизовый режим для Грузии, сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время заседания правительства. По его словам, которые приводит Sputnik Грузия, граждане смогут находиться в азиатской стране без визы 30 дней подряд.

Китайская Народная Республика приняла решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии. Граждане Грузии смогут находиться в Китае без визы 30 дней подряд, — заявил Кобахидзе.

Он подчеркнул, что это решение Пекина сделает проще посещение Китая для грузинских граждан. Как отметил глава правительства Грузии, безвизовый режим создаст новые возможности в сфере культурного, экономического и политического развития.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков ранее заявил, что Россия планирует запустить групповой безвизовый туристический обмен с Индией в 2024 году. Он добавил, что также будет упрощена анкета для электронной визы. По словам Вахрукова, необходимо расширить список стран, граждане которых смогут посещать РФ без предъявления визы. Замминистра отметил, что в 2023 году электронную визу запустили для граждан 55 стран.