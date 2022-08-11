Названа страна, которая может применить ядерное оружие Политолог Пашковский назвал США страной, которая способна применить ядерное оружие в будущем

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Соединенные Штаты давно разместили свои вооружения, в том числе ядерные, на европейском континенте, и в случае необходимости могут применить ядерное оружие в военных целях, рассказал «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский. По его словам, США остаются единственной страной, которая применяла ядерное оружие против невоенных объектов, и решимость Вашингтона в этом смысле не стоит недооценивать

Сейчас намерения и опыт американцев перекладываются на Россию — говорят, что Россия якобы хочет применить ядерное оружие. Это манипуляция. Не Россию нужно контролировать в этом вопросе, а США, — заявил Пашковский.

Ранее замглавы делегации России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что вскоре от стран НАТО можно будет ожидать оправдания любого применения ядерного оружия. По его словам, нахождение на территории стран Европы чужого ядерного оружия и их участие в ядерном Альянсе не сочетается с их обязательствами по нераспространению ядерного оружия. Дипломат также указал на то, что Вашингтон оставил себе возможность применить ядерное оружие «в любой момент, по любому поводу и против любого государства», фактически создав реальную угрозу ядерной войны.