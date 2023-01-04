Названа страна, которая получила выгоду от конфликта на Украине Экономист Марк Туатти назвал Индию единственной страной, которая получила выгоду от конфликта на Украине

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Индия — единственная страна в мире, которая получила выгоду из конфликта на Украине, заявил экономист Марк Туатти в эфире телеканала BFM TV. По его словам, Индия перепродает нефть, которую теперь получает из России.

Индия между делом извлекла пользу от конфликта на Украине, поскольку русские теперь продают нефть Индии, чего раньше не происходило. В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу, — заявил Марк Туатти.

Индия также выиграла от ситуации с Китаем, забрав у него часть рынка.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.

Азербайджанский экономист Натик Джафарли ранее заявил, что ужесточение Москвой контроля над продажей российской нефти странам, подключившимся к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым для них. При этом в первую очередь введение потолка цен коснется компаний, занимающихся страховкой и логистикой сырья из РФ.